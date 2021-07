Sabato in scena a Giaveno il duo comico piemontese Marco & Mauro

Il duo comico piemontese Marco & Mauro sarà a Giaveno sabato 31 luglio con inizio alle ore 21 presso lo Stadio Torta. Ingresso gratuito.

La coppia di simpatici comici piemontesi porterà in scena il nuovo spettacolo dal titolo “Il girone dei piemontesi”: un omaggio al Piemonte ma, soprattutto, ai personaggi che hanno reso importante la nostra regione.

Marco e Mauro lo fanno col loro canonico stile, che il pubblico affezionato apprezza da ormai una trentina d’anni.

Stavolta, il duo cabarettistico torinese si immagina nell’aldilà. Ripercorrendo il viaggio di Dante e Virgilio, finiscono nel “Girone dei Piemontesi”, dove fanno incontri decisamente singolari.

Lo spettacolo, particolarmente dinamico, rende omaggio a Casa Savoia, a Gaetano Scirea e Gigi Meroni che, seppur lombardi, furono simboli indiscussi di Juventus e Torino, ma anche a Cavour e don Bosco, senza dimenticare Gipo Farassino, o altre “voci” di popolarità assoluta come Fred Buscaglione e Luigi Tenco.

In un’alternanza di musica e cabaret, ecco spuntare l’avvocato Agnelli e le ‘donnine’ di Macario. Attraverso coloro che hanno dato popolarità al Piemonte, Marco e Mauro vogliono parlare di noi stessi, di quello che siamo, con pregi e difetti noti ma analizzati, stavolta, con la lente d’ingrandimento dei comici, che spesso distorce, dissacra, esagera.

Si vuole raccontare di una regione di pianura e montagna, campagna e industria, operosità e passato illustre, “bugia nen” e vivacità.

Un Piemonte sfaccettato, da conoscere, apprezzare. E che forse va rivalutato sia da chi lo conosce poco che da chi lo abita e lo vive quotidianamente.

“Dopo il periodo difficile che abbiamo passato, una serata in compagnia di due bravi attori che hanno una comicità semplice, genuina, adatta a tutti e che per questo arriva diretta ai cuori delle persone, ci servirà per una serata allegra e spensierata. Marco & Mauro sono ormai un appuntamento fisso per la Città di Giaveno, sono nostri amici e il pubblico li aspetta con affetto”, afferma il Sindaco Carlo Giacone.