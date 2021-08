Miressi, faccia di bronzo. Il gigante di Moncalieri conquista un'altra medaglia con la staffetta 4x100 mista

Il nuoto ha concluso nella notte italiana il suo programma olimpico e l'Italia ha portato a casa da Tokyo la bellezza di sei medaglie. Due di queste sono torinesi, 'griffate' da Alessandro Miressi, il gigante di Moncalieri che, dopo l'argento nella 4x100, ha conquistato il bronzo nella staffetta 4x100 mista.

Risultato storico

Un terzo gradino del podio storico per i colori azzurri, che sono sempre stati in zona podio gareggiando in corsia numero 4. Thomas Ceccon a dorso ha chiuso secondo in 52"52, Nicolò Martinenghi idem dopo la frazione a rana in 58"11, Federico Burdisso ha difeso il terzo posto a farfalla in 51"07 e Mirex ha portato a casa la medaglia, sparando un clamoroso 47"47 nello stile libero per chiudere la staffetta, capace di tenere giù dal podio la fortissima Russia, chiudendo dietro solo a Usa (record del mondo) e Gran Bretagna (record europeo).