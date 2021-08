Nichelino, l'ex sindaco Riggio si candida con il Polo delle Primarie

Un colpaccio dal punto di vista politico, una sorpresa rispetto a quanto era stato ribadito dal diretto interessato (e dagli esponenti del terzo polo) ancora pochi giorni fa. L'ex sindaco di Nichelino, Angelino Riggio, torna in campo e si ricandida a sostegno di Sara Sibona e del Polo delle Primarie.

A caccia del tris

Eletto sindaco nel 2014, determinante (dopo il commissariamento) per la vittoria di Giampiero Tolardo nel 2016, oggi nel 2021 Riggio si ripresenta proprio per ostacolare il tentativo di rielezione del primo cittadino uscente. A quasi 74 anni il medico con la passione per la scrittura ha sciolto le riserve: sarà capolista dell’omonima lista della coalizione che sostiene la candidatura a sindaca della Sibona.

Un altro nome di peso

Un grande acquisto per il Polo delle Primarie che dopo aver arruolato l'ex vice sindaco Filippo D’Aveni e Graziella Scaramuzzino, arruola un altro nome di spicco, in grado di conquistare molti voti e consensi.

Nei prossimi giorni vedremo le contromisure che gli avversari metteranno in campo per arginare il Polo delle Primarie che ha dalla sua già l’appoggio del Movimento 5 Stelle. E che non nasconde l'obiettivo di arrivare al ballottaggio, facendo meglio del centrodestra guidato da Nicola Emma.