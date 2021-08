Antimafia, commissariata la società che gestisce il Pala Alpitour. Le redini nelle mani di Giorgio Zanzi

Il prefetto di Torino Claudio Palomba, con un'interdittiva antimafia, ha commissariato la Parcolimpico Srl, società che gestisce il Pala Alpitour, sede delle Nitto ATP Finals dal prossimo novembre.

Con lo stesso provvedimento è stato anche nominato Giorgio Zanzi amministratore della struttura in via straordinaria e temporanea.

La prefettura precisa che "i provvedimenti adottati, che hanno finalità preventiva e sono stati predisposti per salvaguardare tutti gli aspetti di legalità delle attività già poste in essere e di quelle future, garantiranno la totale continuità dell’organizzazione e il puntuale rispetto del cronoprogramma" del grande torneo sportivo.

E aggiunge che "i riferimenti relativi a regalie di biglietti ad esponenti di sodalizi criminali sono ascrivibili a precedenti eventi", in quanto la vendita degli ingressi per le ATP "non è stata gestita da Parcolimpico".