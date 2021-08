Bardonecchia Scena 1312: giovedì 5 agosto doppio appuntamento con l’Accademia dei Folli

La compagnia di musica-teatro Accademia dei Folli dedica uno spettacolo pomeridiano – appuntamento alle ore 16 - ai più giovani e alle famiglie, con La gabbianella e il gatto, tratto dal capolavoro letterario di Sepùlveda. La sera alle 21 è in programma Fred dal whiskey facile, un omaggio in parole e musica a Fred Buscaglione, nel centenario della sua nascita.

La poetica storia della gabbiana Kengah che, rimasta sola in mezzo al mare ricoperto di petrolio, riesce a spiccare l’ultimo volo e affidare l’uovo che sta per deporre alle cure del gatto Zorba. Lo scrittore cileno Luis Sepùlveda, attraverso questo racconto-fiaba, tocca temi a lui molto cari: l’amore per la natura minacciata dagli atteggiamenti distruttori e menefreghisti dell’uomo, la solidarietà e la generosità di esseri disinteressati e altruisti. Prevale la speranza, che trapela attraverso il riconoscere all’uomo non solo il ruolo di inquinatore e responsabile di disastri, ma anche quello di aiuto e contributo indispensabile all’equilibrio della natura in pericolo.