No Green Pass, domani sera una nuova manifestazione in piazza Castello

Domani, giovedì 5 agosto, dalle ore 20.30, si terrà in piazza Castello un altro "No Paura Day", manifestazione contro Green Pass, obbligo vaccinale e proroga dello stato di emergenza.

"Per la nostra categoria inserire il Green Pass, dopo mesi e mesi di stop, ristori insufficienti, oltre che una limitazione e una violenza inaccettabile dell'individuo, andrebbe a creare a un danno economico incredibile e non solo a noi", dichiara la presidentessa nazionale di AFI - Associazione Fieristi Italiani Serena Tagliaferri, tra gli organizzatori.

Aggiunge Gianpiero Alaimo, vicepresidente regionale di APGO - Associazione Provinciale Grossisti Ortofrutticoli: "Nei giorni scorsi, a Torino, in troppi hanno indossato un cappello non loro: ecco perché ci dissociamo da eventuali presenze in piazza di insegne finalizzate alla frammentazione del dissenso. Abbiamo messo anima e cuore, con i miei collaboratori, in questo evento, fatto in maniera democratica e per il popolo. Abbiamo ritenuto necessario dare un segnale di unione tra le persone in questo momento storico cosi importante. Ci aspettiamo di essere tantissimi domani per mandare un segnale forte e chiaro alle istituzioni".