Tre rapine nei supermercati di Madonna di Campagna: presi i due ladri dopo mesi

Questa mattina la squadra mobile della Questura di Torino ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di due uomini di 35 e 29 anni, italiani, per tre rapine a mano armata in alcuni supermercati.

L’attività d’indagine, coordinata dal pm Eugenia Ghi, è cominciata in seguito a una rapina lo scorso dicembre in un minimarket di Madonna di Campagna. I ladri si erano accaparrati 2.300 euro prelevandoli dalle casse.

Gli altri due episodi si sono verificati tra marzo e aprile. I complici, entrambi armati di pistole semiautomatiche, dopo aver minacciato i dipendenti, si sono fatti aprire la cassaforte, impossessandosi di circa 7.200 euro.

L'analisi dei filmati della videosorveglianza ha portato i poliziotti a rintracciare i due ladri, pluripregiudicati per reati contro il patrimonio.