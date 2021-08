Rapina un passante a San Salvario, arrestato

E' stato pedinato lungo via Nizza, intorno all'una di martedì notte, per poi essere aggredito all'angolo con corso Vittorio Emanuele II e derubato del cellulare. La vittima è un uomo italiano che, dopo il furto, ha chiesto aiuto al titolare di un pub nelle vicinanze.

Giunta sul posto, la polizia ha intercettato il ladro in via Galliari. Si tratta di un ragazzo egiziano ventiduenne, con precedenti per reati contro il patrimonio e la persona, nonché un divieto di dimora nel Comune di Torino.

Il ragazzo è stato arrestato per rapina e false dichiarazioni sull’identità personale.