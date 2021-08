Lo Russo: "Sì al Green Pass per una ripresa in sicurezza, ma regole semplici per il commercio"

“Condivido pienamente il provvedimento del governo Draghi di rendere obbligatorio il Green Pass per docenti e studenti universitari”. Lo scrive su Facebook il candidato sindaco del centrosinistra a Torino, Stefano Lo Russ o, docente universitario del Politecnico di Torino, commentando il provvedimento sul green pass che entra in vigore da oggi.

"È provato scientificamente - prosegue - che solo i vaccini e la vaccinazione di massa consentono di abbattere i numeri dei contagi, i ricoveri e i morti e conseguentemente far tornare più rapidamente il mondo alla normalità".

"Ritengo tuttavia - rimarca - che i commercianti e gli operatori interessati debbano essere messi nelle condizioni di applicare il Green Pass in modo semplice. Le incertezze in essere non sono la condizione ideale. La confusione genera solo rabbia e frustrazione".