Lotta al "nemico" del riso: dalla Regione arriva il bando 2021 per sostenere le aziende

Prosegue il sostegno della Regione Piemonte alle piccole e medie imprese risicole nella lotta al nematode galligeno del riso. La Giunta regionale, su proposta dell’assessore all’Agricoltura e Cibo Marco Protopapa, ha infatti approvato oggi la delibera che assegna una dotazione finanziaria complessiva di 210 mila euro per l’attivazione del bando per l’anno 2021 a favore delle aziende agricole per le perdite di produzione causate dal parassita e per i costi sostenuti dovuti agli interventi fitosanitari di controllo, resi obbligatori dalla Regione per contrastare la diffusione del parassita.