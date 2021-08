Un giorno dopo l'entrata in vigore delle nuove regole per la frequentazione dei locali pubblici e degli eventi, a Torino sta scendendo di nuovo in strada la rabbia dei " No green pass ".

Centinaia di persone si sono date appuntamento nel tardo pomeriggio in piazza Castello per poi inscenare un corteo per le vie cittadine. I manifestanti, al grido di "libertà, libertà", si sono poi diretti verso San Salvario, incanalandosi in via Madama Cristina.