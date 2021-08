Comunali, la "Torino Bellissima" di Damilano punterà anche sui "delusi" del centro-sinistra

"Non vedo particolari problemi tra i miei sostenitori, il fatto di esserci messi insieme per costruire il rilancio della città è una grande dimostrazione per tutti i torinesi": a esprimersi in questo modo, sulle possibili divergenze di una coalizione che da oggi potrà contare anche sulla lista Progresso Torino (composta da molti delusi del centrosinistra), è il candidato sindaco del centro-destra Paolo Damilano.



A unire le diverse anime, secondo Damilano, è il programma sviluppato per conquistare Palazzo Civico: "Vogliamo lanciare - ha dichiarato - un messaggio di coesione e unità di intenti ricordando che ci aspettano 5 anni difficili: Torino ha un debito altissimo ma abbiamo l'opportunità di rilanciare la città utilizzando i fondi del Pnrr per una ricaduta concreta sul benessere dei cittadini". Parole al miele, infine, anche per Oscar Farinetti, "padrone di casa" della presentazione della lista avvenuta da Green Pea: "Pur nella diversità di idee politiche, ci stimiamo reciprocamente e teniamo tutti e due al rilancio di Torino", ha proseguito.



Una delle candidate al Consiglio Comunale sarà la "madamina" sì-tav Giovanna Giordano Peretti, la quale ha dettato la linea politica scomodando addirittura la parola "rivoluzione": "Torino - ha sottolineato - deve ripartire puntando sulla crescita, facendo leva sull'innovazione dell'industria e coinvolgendo le imprese che vorranno investire sul territorio, senza dimenticare il commercio, il turismo e la cultura. Tutto questo facendo ripartire l'ascensore sociale per non lasciare indietro nessuno".



Tra i principali promotori di Progresso Torino c'è anche il renziano Davide Ricca, presidente uscente della Circoscrizione 8, ancora incerto su un'eventuale candidatura: "Punteremo - ha spiegato - sulla crescita per produrre ricchezza e riportare Torino al centro del Paese. Damilano mi ha subito colpito per la sua capacità di ascolto della mia esperienza come amministratore di quartiere". Non si candiderà ma supporterà la lista con la sua esperienza politica, invece, Alberto Nigra di Azione: "I prossimi 10 anni - saranno decisivi per il rilancio della città: Damilano è una garanzia mentre Partito Democratico e Movimento 5 Stelle rappresentano l'unione di due sconfitte".



Tra i candidati figurano già diversi nomi tra cui Giorgio Diaferia, Margherita Cavaglià, Claudio Desiro', Alessandra Girardelli, Michele Iannetti, Annalisa Sartoris, Guido Gozzi, Giorgia Giachetti, Pietro Endrizzi, Elisabetta Riccomagno, Marco Allemandi, Patrizia Corona e Paolo Revelchione.