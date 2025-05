Dalla Regione 180mila euro a 4 Pro Loco e Associazioni d’Arma

La Regione Piemonte rafforza il proprio impegno a favore del mondo associativo locale, stanziando 1 ulteriore milione di euro per sostenere Pro Loco e Associazioni d’Arma attive sul territorio. Le risorse si aggiungono ai 5 milioni già assegnati nel settembre scorso, portando così la dotazione complessiva del bando a 6 milioni di euro. Gli interventi riguardano l’acquisto di attrezzature per l’allestimento di strutture e palchi destinati a manifestazioni locali, rafforzando la capacità organizzativa delle associazioni e la qualità degli eventi diffusi su tutto il territorio regionale.

Grazie a questo nuovo stanziamento e all’approvazione dello scorrimento della graduatoria già definita a settembre 2024, sarà possibile finanziare altri 40 progetti - 25 presentati dalle Pro Loco e 15 da Associazioni d’Arma - risultati idonei nell’ambito del bando per il sostegno all’organizzazione di fiere ed eventi, ma inizialmente rimasti esclusi per esaurimento fondi.

La ripartizione ha assegnato 180.000 euro alla provincia di Torino così suddivisi, 109.800 euro per 4 Pro Loco: A.P.S. Proloco Villastellone 26.750 euro, Pro Loco Oglianico – Aps 26.950 euro, Associazione Turistica Pro Loco Di San Sebastiano Da Po 28.950 euro, Pro Loco Di Loranze 26.950 euro, che si aggiungono alle 26 già finanziate (691.000) e 70.200 euro per 4 Associazioni d’Arma: A.N.A. Sezione Di Torino, Gruppo Di Rivalba 14.800 euro, Gruppo Alpini Settimo Vittone/Carema 12.000 euro, Gruppo A.N.A. Di Villar Pellice 26.900 euro, Associazione Nazionale Alpini Gruppo Di Traves 16.500 euro, che si aggiungono alle 19 già finanziate (458.000 euro), portando così a 53 il numero complessivo di realtà associative beneficiarie dei fondi regionali per un totale di 1.329.000 euro.

«Una risposta concreta al successo del bando e alla richiesta di tante associazioni che operano a beneficio del territorio – dichiarano il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio e gli assessori Marina Chiarelli, Maurizio Marrone, Andrea Tronzano e Gianluca Vignale –. Le Pro Loco e le Associazioni d’Arma sono veri e propri presìdi sociali e culturali, presenti capillarmente in ogni provincia, e rappresentano una risorsa fondamentale per la promozione delle nostre tradizioni, per il presidio del territorio e per la qualità degli eventi locali. A fronte dell’altissima partecipazione al bando e della qualità dei progetti presentati, abbiamo ritenuto doveroso individuare nuove risorse per dare risposta alle tante domande rimaste escluse, nonostante l’ammissibilità. Valorizziamo chi lavora per la sicurezza e la qualità delle nostre manifestazioni, rafforzando una rete capillare che anima i nostri borghi e le nostre comunità».

«Accogliamo con orgoglio questo nuovo sostegno da parte della Regione Piemonte – afferma Fabrizio Ricciardi, presidente Unpli Piemonte –. È un segnale concreto di fiducia verso il ruolo delle Pro Loco, che da sempre operano con passione per valorizzare il territorio, le sue tradizioni e il suo patrimonio culturale. Ringraziamo il presidente Cirio per l’attenzione e la vicinanza dimostrata. Il suo impegno conferma quanto sia importante investire nelle realtà locali che, ogni giorno, contribuiscono a tenere vive le identità dei nostri paesi.»

«Il lavoro portato avanti insieme alla Regione Piemonte continua a dare risultati significativi, grazie a un confronto costante basato su collaborazione, formazione e informazione – spiega Stefano Raso, vicepresidente Unpli Piemonte –. Questo nuovo stanziamento segna un ulteriore sviluppo del percorso avviato con la legge 3, che si conferma uno strumento concreto per garantire maggiore sicurezza alle attività delle Pro Loco e rafforzarne il ruolo nella promozione di iniziative turistiche e sociali di qualità, diffuse su tutto il territorio regionale.»

Il bando, promosso nell’ambito della strategia regionale per il rilancio delle attività locali e turistiche, ha coinvolto oltre 600 realtà associative, confermando il ruolo centrale delle Pro Loco e delle Associazioni d’Arma nel promuovere cultura, tradizione e aggregazione nelle aree urbane e nei piccoli comuni piemontesi.