Asili nido e scuole dell'infanzia comunali giocano d'anticipo: la prima campanella suona l'8 settembre

Nei nidi e nelle scuole dell’infanzia comunali , l’anno educativo e scolastico inizierà l’ 8 settembre , in anticipo rispetto alla data del 13 settembre fissata dalla Regione Piemonte.

Da mercoledì 8 a venerdì 10 si osserverà l’orario dalle 8.30 alle 13.30, comprensivo del servizio di ristorazione per le bambine ed i bambini che già frequentavano lo scorso anno.

“Abbiamo ritenuto di anticipare l’inizio del servizio rispetto al calendario scolastico della Regione, al fine di recuperare il prima possibile le opportunità educative e di socialità per le bambine e i bambini dei nidi e delle scuole dell’infanzia comunali - dichiara l’assessora all’Istruzione, Antonietta Di Martino -. In questo modo diamo anche un supporto alle famiglie nel conciliare le necessità di cura e lavoro. Ringrazio le organizzazioni sindacali e il personale per aver accolto favorevolmente la proposta”.