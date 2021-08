Picchia l'ex fidanzata incinta: arrestato un marocchino a Barriera di Milano

L''ha picchiata, per l'ennesima volta, senza tenere minimamente in considerazione che la donna è incinta. È finito così in manette un marocchino arrestato dai carabinieri a Barriera di Milano per aver malmenato la sua ex fidanzata.



L'intervento dei militari ha evitato che la situazione degenerasse ulteriormente e ci fossero conseguenze più gravi, ma non si è trattato di un caso isolato. Più volte, infatti, la donna era rimasta vittima delle violenze psicofisiche dell'uomo.



L'uomo adesso si trova in carcere.