Fuga di gas in centro a Torino: chiuso l'isolato di via San Domenico

Una fuga di gas, questa mattina ,ha reso necessario l'intervento dei vigili del fuoco in via San Domenico, in pieno centro a Torino. Chiuso l'isolato intorno al Mao, il Museo d'Arte Orientale, per consentire ai tecnici di verificare l'origine del problema e risolverlo. Secondo una prima ricostruzione, la fuga di gas sarebbe provenuta da un guasto al raccordo delle tubature esterno al museo, che oggi osserva il solito giorno di riposo settimanale.