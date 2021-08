Svaligiano un appartamento di San Donato, sorpresi e arrestati domenica notte

Si sono introdotti nel cuore della notte di domenica scorsa all’interno di un appartamento nel quartiere San Donato, approfittando dell’assenza del proprietario. I tre, due quarantaduenni ed un trentatreenne di origini georgiane, hanno rubato 3000 euro in contanti, alcune bottiglie di profumo di marca, un pc portatile e altro materiale tecnologico.

Una pattuglia della polizia ha poi intercettato uno dei ladri in corso Principe Oddone, mentre si allontanava dall'alloggio. In una borsa che teneva con sé gli agenti hanno rinvenuto parte della refurtiva, principalmente materiale tecnologico, oltre a un cacciavite, delle forbici, uno scalpello e tre mini torce.

In seguito i poliziotti sono risaliti a una struttura ricettiva nelle vicinanze, dove l'uomo dimorava. Nella camera erano presenti i suoi complici, sorpresi a preparare frettolosamente le valigie. Ritrovati tutti gli oggetti rubati e altro materiale utile alla banda per commettere reati.

Uno dei ladri ha precedenti; tutti e tre sono stati arrestati per furto aggravato in abitazione in concorso.