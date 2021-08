Lavoro, il Comune assume 100 funzionari con un contratto di formazione per 24 mesi

La Città di Torino nel giugno scorso ha presentato alla Regione Piemonte il progetto formativo per l'assunzione dei primi 100 Funzionari (cat D) con contratto di Formazione e Lavoro della durata di 24 mesi. Il progetto è stato approvato dalla Regione il 29 luglio e quindi è iniziata la procedura per le assunzioni.

Il Comune sta definendo con Formez Pa, con cui è associato, le specifiche tecniche dell'avviso di selezione che verrà pubblicato al più presto, presumibilmente nel mese di settembre.

Le nomine riguarderanno diverse specializzazioni necessarie per far fronte alle progettualità previste dal PNRR.

Tra le figure ricercate vi sono esperti in rendicontazione, esperti giuridici ed in contabilità pubblica, analisti informatici, ingegneri strutturisti, esperti in valutazione ambientale strategica e bonifiche, pianificatori urbanistici, tecnici esperti in ambito energetico e in trasporti e mobilità.