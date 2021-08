Lavori sulla statale del Monginevro, il sindaco di Cesana scrive a Prefettura e Anas: "Assurdità"

E' arrabbiato e agguerritissimo il sindaco di Cesana, Roberto Vaglio, che oggi ha scritto a Prefettura e Anas per lamentarsi del cantiere aperto lo scorso 10 agosto sulla statale del Monginevro e che obbliga turisti e cittadini al senso unico alternato proprio nella settimana di ferragosto.

"Segnalo - scrive Vaglio - che improvvidamente il giorno 10 agosto l’Anas apriva un cantiere sulla strada statale 24 del Monginevro per lavori di ripristino del rivestimento dei muri di controripa. Anas segnala sul suo sito che il cantiere è relativo a lavori affidati 10/9/2020 e con la previsione di termine il 20/08/2021 ma che, all’aggiornamento odierno, sono realizzati al 21,6%. Come è dunque evidente i lavori non rappresentano eccezionalità e/o urgente necessità di messa in sicurezza; sono interventi, per così dire, cosmetici. Il danno causato è invece gravissimo".

"In questi giorni ferragostani - spiega il sindaco - il traffico da e per il valico è molto intenso e già nel giorno di apertura del cantiere con senso unico alternato regolamentato da semaforo, ha causato lunghe code con evidenti effetti negativi sul traffico turistico e commerciale. Aggiungo che Anas non ha comunicato a nessuno dei Comuni posti sull’asse della SS 24 a monte del cantiere la propria intenzione. Pertanto mi rivolgo al prefetto affinché intervenga su Anas al fine di interrompere immediatamente il cantiere e riaprirlo in data posteriore al 25 agosto".