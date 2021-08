Sette concerti di Ferragosto in sette diversi rifugi in quota delle Valli Olimpiche

Prendete sette tra i più famosi rifugi in quota nelle montagne tra Sestriere, Sansicario e Sauze d’Oulx, ognuno con la sua particolarità, e metteteci 7 ensemble musicali altrettanto speciali a suonare in contemporanea.

Musica ma anche degustazione di prodotti tipici, 7x7 - Sette concerti in sette rifugi è un’escursione a precipizio tra generi, stili e panorami mozzafiato: quelli delle montagne olimpiche.

Un evento che ormai è diventato una tradizione di Ferragosto, 7x7 è una sorta di “club to club” tra le valli in compagnia dei talenti più puri della scena musicale nostrana, con nomi di rilievo nazionale come Federico Sirianni, Cecilia, Carlot-ta, Alex Gariazzo, Ludovico Sanmartino e tanti altri.

Dalle ore 12.30 e per tutto il pomeriggio sarà un susseguirsi di note e divertimento, per un Ferragosto all’insegna di musica e natura.

Dettaglio eventi (orario – artista - rifugio):

Ore 14.30 – FRUBERS IN THE SKY - Rifugio GRANGE TACHIER, Via Prarion, 0, 10050 Sauze d'Oulx (TO)

Ore 12.30 - DORA - Rifugio LA MARMOTTA, Via Case Sparse, 15, 10050 Sauze d'Oulx (TO)

Ore 12.30 - LI BARMENK – Bar Ristoro LA SOSTA, Regione Clotes, Via Case Sparse, 10050 Sauze d'Oulx (TO)

Ore 12.30 - THE ALPALACHIANS - Hotel CIAO PAIS, via Case Sparse, 17, 10050 Sauze d'Oulx (TO)

Ore 12.30 - IRISH COFFEES CON FEDERICO SIRIANNI - CICCI’S HOUSE, via Case Sparse, 12, 10050 Sauze d'Oulx (TO)

Ore 12.30 - 19 O'CLOCK - Rifugio CLOT BOURGET, Str. dell' Assietta, 10050 Sauze d'Oulx (TO)

Ore 12.30 - LUDOVICO SANMARTINO QUINTET - Rifugio CAPANNA KIND, Loc. Sportinia, 10050 Sauze d'Oulx (TO)

L’evento è GRATUITO con prenotazione obbligatoria.

www.scenariomontagna.it

Per informazioni via mail all’indirizzo info@scenariomontagna.it o telefonicamente al numero: 375 7314882.