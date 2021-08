Il programma del Torino Fringe Festival a settembre, aspettando l'edizione 2022

In attesa di un’edizione speciale nel 2022, in occasione del decennale del festival, il Torino Fringe annuncia il cartellone di quest'anno, in programma dal 2 al 12 settembre, con alcuni eventi speciali extra fino al 17.

«Il programma della IX Edizione del Festival offre spettacoli, performance, residenze artistiche, conferenze in un cartellone di eventi che vanno dalla performance site specific al monologo all’happening culturale – spiega Cecilia Bozzolini, la presidente del Fringe - La performance dal vivo è il cardine attorno al quale viene creata l’iniziativa, sfruttando appieno tutti gli strumenti offerti dai diversi settori culturali. Il punto di forza è la capacità di convogliare diverse discipline artistiche in un unico obiettivo comune: valorizzare la performance live, utilizzando la multidisciplinarietà come strumento per parlare a pubblici diversi».

Il Festival ha come scopi reinventare, immaginare, esplorare lo spazio/tempo, entrando in contatto con la trasformazione della città, in virtù del fatto che il lavoro delle arti performative può cambiare il tessuto sociale, urbano, storico e relazionale di una città. Quest'anno il Festival sarà ospitato alla Gam e al Mao, due spazi della Fondazione Torino Musei, al Museo Internazionale del Cinema di Torino, nel giardino dell’Hiroshima Mon Amour e in quello de l’Arteficio, nel nuovo Spazio Kairòs di via Mottalciata, alla Scuola Holden, al Q77, al Planetario Infini.To e all’ Arena della Casa del Teatro Ragazzi e Giovani.

I sei direttori artistici - Cecilia Bozzolini, Lia Tomatis, Pierpaolo Congiu, Michele Guaraldo, Valentina Volpatto, Costanza Frola - hanno cercato proposte tematiche più vicine al pubblico per creare quel fil rouge indispensabile affinché l'esperienza del festival diventi unica ed immersiva. «Si consolida l'invito al pubblico a fruire delle arti performative, cercando nuove modalità di incontro, formule sempre più dirette e che passino attraverso la messa in rete delle realtà istituzionali e informali, che già abitano il territorio di Torino».

IL PROGRAMMA

Giovedì 2 settembre ore 21.00

L'Arteficio – Giardini Pubblici di Via Ignazio Giulio

Il Commissario Calamaro, un noir a tinte rosa - Paolo Gubello

Hiroshima Mon Amour

Il Conciorto - Bagini/Carlone

Arena Casa del Teatro Ragazzi e Giovani

Out is me - Casazoo

Venerdì 3 settembre ore 21.00

Hiroshima MonAmour

Sciaboletta - Alessandro Blasioli

Arena Casa del Teatro Ragazzi e Giovani

Miracolo - SuttaScupa

Spazio Kairòs

Tua, Gilda - Contrasto Teatro

L'Arteficio – Giardini Pubblici di Via Ignazio Giulio

BARABBA, CORSO DI SOPRAVVIVENZA AL PAESE REALE - Anteprima - Walter Leonardi/Buster/Il terzo segreto di Satira

Sabato 4 settembre ore 21.00

L'Arteficio – Giardini Pubblici di Via Ignazio Giulio

Ionica - Alessandro Sesti

Hiroshima Mon Amour

Il Matto 2 - Massimiliano Loizzi

Domenica 5 settembre ore 21.00

Hiroshima Mon Amour

CLUB 27 - Ippolito Chiarello

Spazio Kairòs

Flirt - Silvia Torri

Scuola Holden

Tea Ceremony - Srlsy Yours

Giovedì 9 settembre ore 21.00

L'Arteficio – Giardini Pubblici di Via Ignazio Giulio

Sbadabeng, ovvero l'arte di prendersi a schiaffi - Anselmo Luisi

Venerdì 10 settembre ore 21.00

L'Arteficio – Giardini Pubblici di Via Ignazio Giulio

Dita di dama - Laura Pozone

Scuola Holden

Kamikaze napoletano - Arcangelo Iannace

Sabato 11 settembre ore 21.00

L'Arteficio – Giardini Pubblici di Via Ignazio Giulio

Rusina - Rossella Pugliese

Q77

Alice, per adesso - Tedacà

Spazio Kairòs

Fantine - Servomuto

Domenica 12 settembre ore 21.00

L'Arteficio – Giardini Pubblici di Via Ignazio Giulio

100 volte sì - Peppe Fonzo

Q77

Resti umani - Onda Larsen

Eventi speciali

Sabato e domenica 7-8 agosto ore 21.00

Rassegna Summer Parej, Lanzo

Quattro meno al genitore - Stefano Bellani

Mercoledì 25 agosto ore 21.00 e 22.00

Gam - Galleria D'Arte Moderna e Contemporanea

MIRAGGIO - Mizookstra w/ Ivan Bert + Riccardo Franco Loiri "Akasha VisualArt"

Venerdì 3 settembre ore 19.30

L'Arteficio – Giardini Pubblici di Via Ignazio Giulio

Presentazione libro Maledetta Primavera (di M. Loizzi)

Sabato 4 settembre ore 16.00

MAO – Museo d’Arte Orientale

Tea Ceremony - SrlsyYours

ore 17.00

Vari luoghi

FRINGE PARADE #2

Giovedì 9 settembre ore 19.30

Spazio Kairòs

Psicoaperitivo

Venerdì 10 settembre ore 19.30

Spazio Kairòs

Presentazione libro Elogio della sbronza consapevole (di E. Remmert)

Sabato 11 settembre

ore 17.00

Vari luoghi

FRINGE PARADE #2

Mercoledì 15 settembre ore 21.00

Museo del Cinema – Cinema Massimo

Cielo di Pietra - Duo Bottasso e Simone Sims Longo

Venerdì 17 settembre ore 21.00 e 22.00

Infinito – Planetario di Torino

Moon - Ivan Bert w/ Filo Q

Martedì 5 ottobre e Mercoledì 6 ottobre ore 21.00

Festival Play with Food, Spazio Kairòs

L'Arrosto e L'Arcano I - Collettivo Lunazione

Il programma completo su www.tofringe.it