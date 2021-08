Litigano dopo la spaccata per decidere chi deve entrare prima a rubare: due persone arrestate in corso Palermo

Sono le 4 del mattino quando due persone tentano di sollevare le saracinesche di alcuni esercizi commerciali in corso Palermo. Dopo vari tentativi, uno dei due, un marocchino di 33 anni, spacca la vetrina di un bar utilizzando una mazza da baseball mentre il secondo uomo, un quarantatreenne italiano, controlla il passaggio di eventuali persone ed autovetture. Aperto un varco tra i frammenti della vetrata, iniziano a discutere su chi per primo avrebbe dovuto fare accesso nel locale. L’alterco dura una manciata di minuti, i due arrivano perfino a spintonarsi. Il trambusto creato attira l’attenzione di un cittadino che, resosi conto di quanto stava accadendo, avverte il proprietario del locale. In breve, parte la chiamata al 112 e si attivano le Volanti della Polizia. All'interno del negozio, intanto - risolte le loro discussioni - i due malviventi si sono messi all'opera rubando alcune bottiglie di liquore e oggetti di vario tipo. Quindi si sono dati alla fuga. Ma a poche centinaia di metri dal locale gli agenti li rintracciano, traditi anche da una sudorazione tipica di chi ha appena corso a perdifiato. Durante la perquisizione vengono rinvenute la mazza da baseball precedentemente utilizzata ed un cacciavite, mentre una borsa contenente un paio di tenaglie era stata abbandonata all’interno del bar.

Entrambi, con numerosi precedenti di Polizia, sono stati arrestati per furto aggravato. Inoltre, il quarantatreenne è stato denunciato per una rapina commessa nei primi giorni di agosto in un supermercato in zona Barriera Milano.