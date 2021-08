Moncalieri, appartamenti alle prese con furti e black out nelle ultime ore

Moncalieri è ancora semideserta, in questi giorni immediatamente successivi al ferragosto, così si devono purtroppo registrare episodi di furti negli appartamenti, approfittando dell'assenza dei proprietari, fuori città per le vacanze.

Negli ultimi giorni sono continuate le denunce da parte di chi, tornando a casa, si è trovato la casa a soqquadro e derubato di monili o dei pochi soldi o degli ori lasciati nel cassetto. A Moncalieri un caso è stato segnalato in strada Maddalene, che fa seguito a un episodio analogo registrato nei giorni precedenti al 15 del mese, mentre qualcosa di simile si è registrato anche in un'abitazione di Piossasco. Il consiglio dei carabinieri è sempre quello di evitare di diffondere via social notizie che certificano il fatto di essere lontani da casa, situazione che può invogliare i malintenzionati a tentare il colpo.

In questi giorni contrassegnati dal gran caldo, poi, si sono registrati anche un paio di episodi di black out a Moncalieri. Purtroppo non sempre la rete energetica supporta la massiccia richiesta di corrente e inevitabilmente alcune zone finiscono senza luce. E' il caso di Borgo San Pietro: tra la notte scorsa notte e il pomeriggio di oggi ci sono stati due casi di blackout, in via Praciosa e poi al confine con Torino. Situazioni che per fortuna si sono risolte in tempi abbastanza rapidi.