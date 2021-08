Villar Dora celebra la festa patronale 2021 di San Rocco

Con il gustoso aperitivo della “Passeggiata sotto le Stelle” hanno preso il via i festeggiamenti della Festa Patronale di San Rocco di Villar Dora.

Una comunità in cammino verso il futuro e con il naso all'insù. Già, perchè l'evento organizzato con molto successo dalla Polisportiva Villardorese ha avuto l’ottima idea di anticipare i festeggiamenti per il Santo patrono del paese portando i cittadini a guardare le stelle nella notte di San Lorenzo. Una passeggiata aperta a tutti i villardoresi e non solo. Sono stati davvero tanti, un centinaio le persone che si sono divise in gruppi e armate di torce hanno raggiunto, partendo dai Giardini Lanslebourg, l’osservatorio militare di Torre del Colle per rivolgere gli occhi al cielo e ammirare le stelle. Tra giochi di luce, i rumori della natura, e soprattutto le stelle cadenti che si sono regalate ai desideri dei tanti presenti, allietati nella vista panoramica anche dall'imponenza della Sacra di San Michele e dai visibili e colorati fuochi d'artificio di Giaveno. “Le persone hanno voglia di stare insieme e trascorrere del tempo all'aria aperta - sottolinea il Sindaco Savino Moscia - I sorrisi e la gioia dei grandi e dei piccini presenti a questa passeggiata è stata travolgente. Un segnale positivo guardando al futuro e anche alla nostra Festa Patronale che entra così nel vivo. Una prima edizione di questa camminata per la quale come Amministrazione non possiamo che ringraziare la Polisportiva Villardorese per l'organizzazione, gli Aib per la cura del percorso e naturalmente i tanti cittadini presenti”.