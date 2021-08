Nuovi mezzi per i volontari dei Vigili del fuoco. Cane soccorso dall'elicottero dei pompieri

Nuovi mezzi per i volontari dei Vigili del fuoco. Oggi le targhe per l'immatricolazione sono state consegnate dal comandante provinciale, ing. Carrolo assieme al funzionario responsabile delle componenti volontarie, ai capi distaccamento di Rivalta, Oulx, Borgone e Fenestrelle.

Due le nuove APS (auto pompa serbatoio) che oltre alla cabina realizzata per trasportare un'intera squadra operativa, sono allestite con attrezzature di soccorso come divaricatori idraulici, scale, funi e quanto necessario nella molteplicità degli scenari. L'ABP (auto botte pompa) ha una cabina per 2 vigili ma una grande cisterna di 7400 litri d'acqua e liquido schiumogeno utilizzata direttamente negli incendi con il funzionamento del suo potente gruppo pompa, sia nei rifornimenti idrici di altre unità.

Infine il fuoristrada pick up con il modulo antincendio in grado di addentrarsi in zone impervie o in stretti accessi viari. I veicoli sono stati acquistati con i fondi destinati dalla Regione Piemonte ed in parte con i contributi delle amministrazioni locali.

Poco fa, un cane è stato soccorso dall'elicottero dei Vigili del fuoco. Appena sotto il colle del Colombardo, l'animale è stato morso da una vipera, con la proprietaria che ha chiesto aiuto al 112, numero unico delle emergenze. Il Drago 60 del reparto volo Piemonte ha trasportato padrona e cane fino al campo sportivo di Condove, per poi affidare l'animale alle cure del veterinario.