Tragedie in Afghanistan e Haiti, il Sermig si schiera in prima fila per aiutare chi soffre

il Sermig di Torino si schiera in prima fila alla luce delle emergenze in Afghanistan e ad Haiti

Haiti e l’Afghanistan: due Paesi e scenari completamente diversi eppure segnati in queste settimane dalla stessa sofferenza e da una precarietà che sembra azzerare tutto. Ma due situazioni in cui la solidarietà di Torino - e in particolare del Sermig - vuole schierarsi in prima fila.



L’isola caraibica è stata sconvolta per l’ennesima volta da un violento terremoto che ha portato morte e distruzione, colpendo in particolare la zona della città di Jérémie, dove da anni il Sermig sostiene l’ospedale dei Padri Camilliani del Piemonte. L’Afghanistan invece, è al centro di un nuovo cambiamento epocale, con la dissoluzione del sistema istituzionale costruito negli ultimi venti anni e il ritorno al potere dei Talebani.

Il Sermig-Arsenale della Pace anche questa volta è pronto a mettersi in gioco, facendo appello alla rete di solidarietà che in tanti anni ha permesso la realizzazione di migliaia di progetti di sviluppo nei cinque continenti.

“Nel caso di Haiti - spiega Rosanna Tabasso, dall’Arsenale della Pace – abbiamo deciso di aprire una sottoscrizione in denaro per garantire attraverso la presenza camilliana i primi aiuti alla popolazione. È possibile inviare offerte sul conto corrente Sermig Rete per lo Sviluppo Onlus Iban IT29P0306909606100000001481".

Per quanto riguarda l’emergenza Afghanistan, l’Arsenale della Pace sostiene l’urgenza di creare corridoi umanitari e si rende disponibile ad accogliere alcuni profughi in fuga dal Paese, in base alle esigenze che saranno indicate dal governo e dalle prefetture. Un impegno che dura da anni e che ha portato a Torino già molti rifugiati afghani.