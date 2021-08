Con "Nichelino universitaria" un aiuto per gli studenti in difficoltà nell'acquisto dei libri

Per la ripresa delle lezioni c'è ancora tempo, ma il Comune di Nichelino in questi giorni di agosto sta lavorando in vista dell'inizio del nuovo anno scolastico ed ha pensato anche agli studenti più grandi.

Con il progetto "Nichelino Universitaria" l'Amministrazione intende aiutare gli universitari che vivono in città che si trovano in difficoltà nel sostenere le spese per l'acquisto dei libri. Il contributo verrà finanziato attraverso il 5 per 1000 donato dai nichelinesi alla Città nella dichiarazione dei redditi. L'obiettivo è quello di aiutare quegli studenti che dimostreranno di non riuscire a sostenere le spese necessarie all'acquisto dei volumi.

L'emergenza Covid, oltre che sanitaria, ha avuto pesanti riflessi dal punto di vista economico, con tanti universitari che fino ad un anno fa lavoravano per mantenersi gli studi e adesso sono magari senza impiego, oppure quelle famiglie che già facevano sacrifici per garantire un percorso di studi ai figli e ora sono in ulteriore difficoltà.

Intanto, il Comune di Nichelino ha predisposto un intervento di manutenzione straordinaria degli impianti di illuminazione al teatro Superga e alla scuola primaria Marco Polo: nei prossimi giorni inizieranno i lavori, il costo si aggira sui 100 mila euro.