Grosso incendio in una falegnameria di Bussoleno, Vigili del Fuoco in azione

Verso le 3 di questa notte ha preso fuoco una falegnameria in strada Susa, in località Isolabella, frazione di Bussoleno: il rogo sta bruciando una grande catasta di tronchi.

Sul posto sono intervenute due squadre dei pompieri con due autobotti: impegnati i Vigili del fuoco di Susa, quelli arrivati dalla centrale di Torino e i volontari di Borgone.

Ancora in corso le operazioni di smassamento, per fortuna non si registrano feriti o persone coinvolte.