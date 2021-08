Settimo si mobilita per aiutare i profughi arrivati dall'Afghanistan

Come ha spiegato la sindaca Elena Piastra , dovrebbero fermarsi al Fenoglio una decina di giorni per poi spostarsi in vari Comuni nei progetti di accoglienza già attivi. " Moltissimi settimesi hanno dato la loro disponibilità ad aiutarli, fornendo ad esempio vestiti, giocattoli e altro. Un bellissimo gesto di cui la Città può andare orgogliosa", ha sottolineato la prima cittadina. " Tuttavia, per evitare di acquistare o donare materiale in eccesso, il Comune ha chiesto alla Croce rossa, che gestisce il Centro, un elenco di materiale di cui c’è necessità ".

L’elenco è pubblicato sul sito di Fondazione Comunità Solidale: chi vuole, potrà portare il materiale all’Ecomuseo in via Ariosto 36 bis, nelle giornate di lunedì 23 e martedì 24 agosto dalle 9.30 alle 13.00 e dalle 14 alle 17. Il materiale sarà raccolto da Fondazione comunità solidale onlus e Casa Dei Popoli Settimo e poi portato ai profughi al Fenoglio.

C’è la necessità di body e tutine per 4-6 mesi (due femmine e due maschi); latte in polvere 4-6 mesi; pannolini 4-6 mesi e anche 2 anni; shampoo/ bagnoschiuma delicato per bimbi; crema per il cambio pannolini; salviette umide per il cambio di pannolini; passeggini; omogenizzati alla frutta; ciabatte e vestiti uomo donna bambino (l’età dei bambini va dai 3 ai 15 anni più o meno sia femmine che maschi); bacinelle per lavare i panni; caricabatterie per cellulari.

Anche Rondissone si mobilita

Il Comune di Rondissone, in accordo con il parroco Don Gino, ha deciso di mobilitarsi per aiutare i profughi afghani: da domani, lunedì 23 agosto, sarà messo a disposizione un punto di raccolta presso l'oratorio San Luigi di via XX Settembre 28, in orario serale dalle 18 alle 20.

Oggi pomeriggio, invece, consegna di pannolini, latte in polvere, omogeneizzati e prodotti per l'igiene alla Croce rossa di Leinì che li porterà poi al centro Fenoglio di Settimo.