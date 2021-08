Decreto Sostegni bis, Moncalieri lancia un bando per aiuti alle persone messe in ginocchio dal Covid

Moncalieri lancia un bando per aiuti alle persone messe in ginocchio dal Covid

L'emergenza sanitaria si è trasformata in emergenza economica e ad un anno e mezzo dall'inizio della pandemia sono ancora moltissime le persone che soffrono le conseguenze del coronavirus.

Ed allora il Comune di Moncalieri, sulla scia degli interventi già varati nel corso del 2020, dopo l'attuazione del Decreto Sostegni bis da parte del Governo, ha emesso un bando per contributi economici alle persone in difficoltà a causa dell’emergenza da Covid-19.

Per poter presentare domanda bisogna comprovare la residenza nel Comune di Moncalieri, avere un ISEE di valore pari o inferiore a 16.000 euro e il possesso dello Spid o CIE (Carta di identità elettronica), documento diventato ormai indispensabile per poter accedere a molti servizi o per attivare pratiche. L'importo del contributo dipenderà dal numero delle domande accolte e sarà determinato in base- alla condizione economica accertata dall' ISEE .

La domanda si può presentare in Comune dal 13 al 28 settembre prossimi. Il sindaco Paolo Montagna rilancia in modo concreto il motto "Nessuno indietro, avanti insieme" che aveva utilizzato durante la campagna elettorale dello scorso anno.

Per ulteriori info: MoncalieriInforma

Via Real Collegio 44 (previo appuntamento): 011642238

da lunedì a giovedì h 9-13 e 14-18, venerdì h 9-13

moncalieri.informa@comune.moncalieri.to.it