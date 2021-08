Crollo palazzina: Damilano, Lo Russo e Sganga concordi: "Ferita aperta per Torino, non ci sono parole adeguate"

La tragedia di questa mattina in strada Bramafame 42 è stata una notizia che è rimbalzata in tutta Italia con grande clamore, visto che nel crollo della palazzina ha perso la vita un bambino di 4 anni, mentre tre persone sono rimaste ferite (due in modo molto grave), tra cui la madre del piccolo.

Il dramma di Aron, bimbo di origine albanese, è quello di una intera città, con la sindaca Chiara Appendino che si è recata sul luogo del crollo, dopo che era stata informata dell'accaduto. La tragedia è stata commentata con parole ammantate di dolore e commozione dai tre principali competitor per la carica di sindaco di Torino, in vista delle elezioni del 3-4 ottobre.

"La morte del piccolo Aron è una ferita per Torino. Per tutti noi. Sono vicino alla famiglia travolta dalla tragedia di via Bramafame". Così il candidato sindaco del centrodestra e di Torino Bellissima, Paolo Damilano, ha commentato il fatto di cronaca di questa mattina. "Nelle prossime ore - ha scritto sulla sua pagina Facebook - sapremo con certezza quanto accaduto in quella casa, ma quando diciamo che la città non deve lasciare indietro nessuno parliamo anche di queste situazioni. Troppe persone vivono ancora in condizioni estreme. Serve una rete di tutela che aiuti chi non è in grado di farlo da solo. Accogliere vuol dire mettere tutti nelle condizioni di avere una vita dignitosa e di poterla vivere".

"Davanti a certi eventi non ci sono parole adeguate. Un dolore immenso per il piccolo Aron, sono vicino ai feriti e alle famiglie coinvolte in questo tragico evento", ha dichiarato il candidato del centrosinistra Stefano Lo Russo. "Grazie ai soccorritori, sempre pronti a mettere a rischio la propria vita per gli altri".

Ha affidato invece a Twitter la sua reazione la candidata sindaca del Movimento 5 Stelle, Valentina Sganga: "Tutto il nostro cordoglio per il piccolo Aron, strappato alla vita e all'amore dei suoi cari per l'esplosione di oggi. Siamo vicini alle famiglie dei feriti e grati ai vigili del fuoco e a chi ha prestato soccorso".