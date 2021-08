Torino gioca a fare l'influencer: in un mese e mezzo oltre 6,5 milioni di persone l'hanno "scoperta" grazie ai social

Erano stati chiamati in città all'inizio dell'estate perché facessero di Torino e delle sue bellezza una "diva" dei social. E il risultato, in circa un mese e mezzo, è stato di oltre 6,5 milioni di persone raggiunge tramite Instagram e Facebook, oltre a circa 8,5 milioni di impression totali su un totale di tra post, stories e altre pubblicazioni su Web di alcuni dei maggiori "influencer" italiani (e non solo) quando si parla di viaggi e turismo.





È questo il primo bilancio della campagna di influencer marketing “Torino Tales” – realizzata della Camera di commercio di Torino in collaborazione con Turismo Torino e Provincia. Dall’8 al 30 giugno hanno scoperto e raccontato il capoluogo subalpino con l’obiettivo di promuovere modelli di viaggio/vacanza Francesco e Veronica di PositiviTrip, Gabriele Colzi in arte “Gabdetails”, Marion Bertorello e Sebastien Closuit, Manuela Vitulli con il blog Pensieri In Viaggio e la famiglia di Our Amazing Travels.

Dal 3 giugno al 18 luglio sono stati quindi 6 gli influencer coinvolti, 18 i post pubblicati e 335 le stories prodotte; 42.915 i like totali, 2.897 le condivisioni, 1.704 i commenti e circa 1.884 i salvataggi dei contenuti da parte delle varie fan base. A seguire sono stati prodotti 3 blog post per 1.957 visualizzazioni. Ma quante singole persone hanno visto un contenuto? Ben 2.322.515. E quante volte un contenuto è stato visto? Oltre 3.313.467.

Sono state inoltre 5.425 le persone che hanno postato con l’hasthag #torinotales, ovvero la linea guida di narrazione e storytelling individuata per parlare delle principali experience della destinazione, e 3.245 i post prodotti; 7.257 invece le persone che hanno postato con l’hastag #lamiatorino e 4.003 i post prodotti. In totale: 577.094 le interazioni (interazioni intenzionali con i post che contengono gli hastag e keyword in relazione a #torinotales e #lamiatorino su tutte le piattaforme digital rilevate) 6.612.723 le persone raggiunte e 8.546.773 le impressions totali (numero di impressions derivanti da hastag, keywords e mentions su tutte le piattaforme digital rilevate).

“Per la riuscita di questa campagna – sottolinea Marcella Gaspardone, dirigente di Turismo Torino e Provincia – è stato fondamentale strutturare 4 programmi e tour diversi che presentassero le molteplici attrattive ed eccellenze, anche le meno note; sono stati infatti molti i commenti di apprezzamento per aver saputo coniugare la tradizione di luoghi ed enogastronomia ad esperienze nuove e stimolanti da parte delle varie community e in molti hanno salvato i post e i consigli dati dagli influencer seguiti”.