Architettura alpina e sostenibilità: a Bardonecchia si fa una gita in compagnia di Greta

È fissato per il 27 agosto alle 17.30 presso il Palazzo delle Feste di piazza Valle Stretta, a Bardonecchia , l'incontro con l’architetto Alessandro Trevisan , con il patrocinio dell’Amministrazione Comunale: si tratta di una conferenza ad ingresso gratuito dal titolo “ A spasso con Greta. Dal Col del Sommeiller a Capanna Mollino per parlare assieme di architettura alpina e sostenibilità ”.

Ideale compagna di questa riflessiva passeggiata alpina è Greta Tintin Eleonora Ernman Thunberg, l’attivista svedese nata nel 2003, da tempo agli onori delle cronache per le sue molto partecipate manifestazioni di piazza a favore dello sviluppo sostenibile e contro il cambiamento climatico. Netta presa di posizione, condivisa dai giovani e dagli studenti di tutto il mondo, che l’hanno portata a scontrarsi spesso duramente, anche a New York nella sede dell’ONU, con i potenti della Terra incapaci, a suo dire, di garantirci concretamente un presente in grado di permettere alle future generazioni una vita più che dignitosa.