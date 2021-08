Cani da soccorso: l'Italia ha "fatto le squadre" in vista dei Mondiali che si terranno in Romania

In data 20, 21 e 22 agosto il selezionatore ENCI, Giudice esperto Internazionale Bruno Piccinelli, coadiuvato dagli altri Giudici esperti internazionali Davide Ceschia e Giovanni Martinelli , ha diretto le selezioni delle squadre che parteciperanno, in rappresentanza dell’Italia, al “ Campionato dl mondo CI Cani da soccorso a squadre " che si terrà a Craiova (Romania) dal 4 al 7 novembre 2021.

Le selezioni si sono svolte a Caselette , presso il centro cinotecnico “ La Piota ” già sede dei campionati mondiali a squadre per cani da soccorso nel 2014.

Al termine della competizione due delle cinque squadre selezionate sono risultate appartenere all’A.N.F.I. (Associazione Nazionale Finanzieri d’Italia) e pertanto rappresenteranno il nostro Paese al prossimo prestigioso evento internazionale. Vale la pena sottolineare che ancora una volta l’impegno, il sacrificio e la determinazione dimostrata, dai conduttori e dai rispettivi animali, nelle fasi di preparazione e allenamento, in vista della predetta selezione, sono stati premiati ed il risultato raggiunto è sicuramente di buon auspicio per la futura sfida che li attende a Craiova (Romania).

Team Italy 1 - Ricerca in superficie

Team Italy 4 - Ricerca in macerie

Lo straordinario risultato raggiunto dalle due squadre dell’A.N.F.I. è indice dell’alto grado di preparazione professionale raggiunto dalle unità cinofile da soccorso dell’associazione che nei prossimi mesi dovranno affrontare la massima competizione a squadre a livello mondiale e costituisce prioritariamente una sicurezza ed un punto di riferimento per il nostro Paese che può contare in caso di emergenze di unità cinofile altamente qualificate e fondamentali per potenziare ed integrare il sistema di Protezione Civile Nazionale ed emergenza territoriale. Mario di Vico