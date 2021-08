Rivoli sotto attacco dei vandali, l'appello del sindaco Tragaioli: "Ogni danno è una spesa per tutta la comunità"

Rivoli si ritrova, ancora una volta, a fare i conti con episodi di vandalismo. A denunciarlo è lo stesso sindaco della città, Andrea Tragaioli, con un post sui social che ha subito scatenato l'indignazione e i commenti dei cittadini.



Un canestro spezzato a metà, tombini sradicati e rubati e molto altro ancora. Il campionario di inciviltà è piuttosto vario. E il primo cittadino non lesina le parole di condanna: "Il bene comune è un patrimonio importantissimo, ogni volta che viene deturpato a farne le spese è tutta la comunità".



E ancora: "Non è tollerabile che ogni settimana vi siano danni ai giardini pubblici, alle strutture sportive, tombini scoperchiati e furti di vario genere. Non è possibile utilizzare tutti i nostri agenti di polizia locale per controllare danni che qualche incivile e irrispettoso crea quotidianamente". Con una considerazione finale che, al tirare delle somme, tocca i rivolesi da vicino. "Ogni danno è una spesa in più per tutti, oltre che un rischio per l’incolumità dei cittadini".



E se tra i commenti c'è chi ricorda le condizioni di zone come il giardino Kranj, altri chiedono l'installazione delle telecamere. Ma c'è pure chi sollecita un controllo più rigoroso da parte di Palazzo Civico.