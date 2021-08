Le Paralimpiadi parlano ancora torinese: altra medaglia per Carlotta Gilli, è argento

Ancora una grande gara a Cinque cerchi per Carlotta Gilli. La nuotatrice di Moncalieri, dopo l'oro raccolto ieri alle Paralimpiadi di Tokyo con i 100 delfino, oggi si è ripetuta arrivando al secondo posto (e dunque medaglia d'argento) sulla distanza dei 100, ma questa volta a dorso.

Una sfida, per la ventenne, che vuole portare avanti anche in altre gare nei prossimi giorni. Ma intanto il medagliere azzurro, grazie anche alle sue due medaglie, è il più importante di tutti, in terra nipponica.

Ad inizio luglio, dalla sua città, la ventenne Carlotta aveva raccontato sogni e speranze a poche settimane dai Giochi, dicendosi già felicissima di poter volare a Tokyo. "Non mi pongo obiettivi, tutto quello che arriva lo prenderò". Per ora due medaglie. Ma le gare per migliorare il bottino non mancano.

E sui social la celebrazione arriva anche dal sindaco di Moncalieri, Paolo Montagna: "Bellissimo argento nei 100 dorso! Arriva un'altra medaglia per la nostra Carlotta".