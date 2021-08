Torino verso le ATP Finals: sabato e domenica tennis in piazza Livio Bianco

Sabato e domenica a Torino torna “Tennis in piazza”, nel programma verso le Nitto ATP Finals 2021 del 14-21 novembre, che si disputano per la prima volta in Italia al Pala Alpitour con gli otto migliori giocatori e le otto migliori coppie di doppio della stagione.

Dopo la grande partenza da Piazza Castello, il capoluogo piemontese, mette in vetrina piazza Livio Bianco, nella Circoscrizione 2 Mirafiori. Qui, dalle 10 alle 19, verranno allestiti i campi da mini-tennis dedicati all’avvicinamento alla disciplina, con insegnanti e fiduciari dell’Istituto Superiore di Formazione “Roberto Lombardi”.

Verranno ovviamente rispettate tutte le norme anti Covid e ai partecipanti saranno fornite racchette sanificate. Le prossime tappe di tennis in piazza saranno: 4/5 settembre in piazza d'Armi; 11/12 settembre corso Cairoli e 18/19 settembre piazza San Carlo.