Massimo Bellet il più veloce tra i 50 partecipanti di "adotta un atleta"

Massimo Bellet ha vinto la seconda edizione di “Adotta un atleta”, emozionante e simpatica sfida tra cinquanta atleti ed atlete in gara in rappresentanza delle diverse attività commerciali di Bardonecchia, organizzata domenica 29 agosto dall’Associazione Turistica Pro Loco Bardonecchia con il patrocinio della Civica Amministrazione.

In campo femminile affermazione per Giorgia Nosenzo, nata a Susa l’11 settembre 1999, residente a Bardonecchia, a lungo tesserata per l’Equipe Beaulard, specialista delle prove tecniche di sci alpino, dal 2020 maestra per la B. Foxes scuola di sci alpino e di snowboard della Conca, qui al via supportata da Medail 31.