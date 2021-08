Fine vacanze? Corsa al tampone gratuito: a Torino tutti in fila allo hotspot della Croce Rossa [FOTO e VIDEO]

La fine delle vacanze coincide sempre con il “ritorno alla normalità”. Non si può di certo dire lo stesso in tempo di pandemia, visto che una nuova abitudine pare essere entrata nelle consuetudini dei torinesi “vacanzieri”: il tampone.

Fila lunga e 100 persone in coda

Sono tantissimi infatti i torinesi che questa mattina hanno letteralmente preso d’assalto l’hotspot per i tamponi gratuiti allestito dalla Croce Rossa nei pressi della stazione di Porta Nuova, appena fuori dall’ingresso di via Nizza. Una lunga fila si è formata sin dalle 9 nonostante l’apertura alle 10. Alle 11 le persone in attesa di eseguire il test per capire se si è positivi o meno al Covid-19 erano un centinaio, chi sotto il sole e chi all’ombra del porticato.

Vacanzieri di ritorno ma non solo per il tampone gratuito

In stazione, per i viaggiatori, totem e cartelli recitanti “tampone rapido gratuito: è veloce, semplice e gratuito” invitano i viaggiatori a sottoporsi al test. Un servizio tanto apprezzato quanto prezioso. La prova è il serpentone che si snoda dal tendone sino al parcheggio delle auto, passando per il porticato. Tra le persone in fila però non solo torinesi con le valigie ma anche chi, pur non essendo andato in vacanza, approfitta della gratuità del tampone per essere sicuro di stare bene e non infettare amici, parenti e colleghi.

Il servizio del tampone gratuito

Il servizio offerto dalla Croce Rossa, in collaborazione con l’Esercito Italiano con il personale impegnato a gestire le code, viene erogato tutti i giorni, dal lunedì alla domenica, dalle 10 alle 18. La sensazione è che con questa “nuova normalità”, i torinesi continueranno a usufruirne in massa in questa coda di vacanza.