Food Wave: i giovani si spendono per l'ambiente. Ecco il bando per Torino

Per i giovani, nuova occasione per sostenere l'ambiente

Tempo fino al 20 settembre per associazioni e gruppi giovanili per partecipare al Bando Food Wave, che prevede contributi fino a 5.000,00 euro per azioni di sensibilizzazione e formazione sui temi della sostenibilità ambientale.

Un aperitivo informativo online organizzato dall’Informagiovani della Città di Torino presenterà il bando alle associazioni e ai gruppi giovanili interessati a partecipare. L’appuntamento è l’8 settembre dalle 17 alle 18.





Per partecipare, basta iscriversi e collegarsi a questo link.

Con Delibera di giunta proposta dall’assessorato alle Politiche Giovanili e Cooperazione Internazionale è stata approvata la pubblicazione del bando per associazioni giovanili (o gruppi giovanili informali che vogliono costituirsi come associazioni) per le seguenti attività:

A) progetti per la realizzazione partecipativa e comunitaria di street-actions di sensibilizzazione sul ruolo della sostenibilità alimentare nella mitigazione dei cambiamenti climatici. Per questa linea di finanziamento sono messi a disposizioni contributi da un minimo di Euro 1.500,00 ad un massimo di Euro 5.000,00 a totale copertura dell’idea progettuale, per un massimo complessivo di 25.000,00 euro

B) progetti per azioni di sensibilizzazione e formazione (workshops, laboratori, webinar) rivolti alle e ai giovani (15-35 anni) in contesti informali su tematiche legate al diritto al cibo e alla mitigazione delle questioni ambientali con il supporto metodologico della Global Educations. Per questa linea di finanziamento saranno messi a disposizioni contributi da un minimo di Euro 1.000,00 ad un massimo di Euro 5.000,00 e copertura massima del 90% dell’idea progettuale, per un massimo complessivo di 17.000,00 euro





Il bando, con modulistica, FAQ e ulteriori informazioni, è stato pubblicato sui siti:

www.comune.torino.it/bandi/

www.comune.torino.it/cooperazioneinternazionale