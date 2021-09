Il Comune di Moncalieri assume: concorso per due posti come referente tecnico e altrettanti per geometra

In un periodo come questo, è una opportunità da non lasciarsi sfuggire, dal momento che il mercato del lavoro non offre grandi opportunità. Il Comune di Moncalieri ha pubblicato due nuovi bandi di concorso.

La Città del Proclama offre 2 posti a tempo pieno ed indeterminato nel profilo di referente tecnico (cat. D) e altrettanti, sempre a tempo pieno ed indeterminato, nel profilo di geometra (cat. C), dei quali uno posto riservato alle forze armate.