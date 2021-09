Elezioni, Appendino lancia Sganga: “Sono molto contenta del suo inizio: Conte verrà a Torino a darci una mano” (VIDEO)

Sono parole di incoraggiamento quelle che Chiara Appendino, prima cittadina uscente, pronuncia nei confronti di Valentina Sganga, candidata sindaca del Movimento 5 Stelle di Torino. Tra un mese, infatti, si svolgeranno le elezioni amministrative.

La sindaca: “Sganga sta lavorando bene, sarò al suo fianco”

Con la presentazione odierna delle liste, la campagna elettorale entra nel vivo, in quel rush finale che potrebbe decretare le sorti delle elezioni: “Valentina sta portando avanti con coraggio le azioni che in questi cinque anni abbiamo messo al centro della nostra amministrazione: ambiente, innovazione, diritti, mobilità e sociale” ha affermato Appendino. La sindaca ha poi detto di volersi impegnare in prima persona per Sganga: “In questo mese sarò al suo fianco, mi impegnerò per cercare di dare continuità e rilanciare il nostro progetto alla luce dell’ingente quantità di fondi europei in arrivo”.

Appendino: “Obiettivo ballottaggio”

L’obiettivo ambizioso del M5s, come noto, rimane quello del ballottaggio: “Ci giocheremo le nostre carte cercando di convincere i cittadini rispetto al nostro programma. Guardiamo al futuro, in questi cinque anni abbiamo posto le basi per alcune cose che si vedranno in futuro: penso alla metro 2, finanziata dal Governo Conte, l’area di Mirafiori, ma anche temi come la mobilità” ha ricordato con orgoglio la prima cittadina.

Conte in arrivo a Torino per Sganga

Un aiuto potrebbe arrivare da Giuseppe Conte, ex premier e ora capo politico del M5s, che nelle prossime settimane è atteso a Torino per lanciare e supportare Valentina Sganga: “Verrà a trovarci nei prossimi giorni, ha sempre seguito e ci tiene alla città di Torino. Sono contenta che venga a Torino, è una città che conosce: ricordo che tutto il progetto che riguarda l’area di crisi, i poli dell’aerospazio e della manifattura nasce con quel Governo, così come il centro dell’intelligenza artificiale. In questa veste di presidente del Movimento 5 Stelle sicuramente ci darà una mano” ha concluso Appendino.