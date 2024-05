Incendio nel seminterrato di un palazzo in via Berthollet: i Vigili del fuoco domano le fiamme

Un incendio si è sviluppato nel seminterrato di un palazzo in via Berthollet, in zona Porta Nuova: nessuna persona è stata coinvolta, ma le fiamme sono state prontamente domate dall'intervento dei Vigili del fuoco nel primo pomeriggio.