“E mi avete accolto”: a Torino dal 5 settembre al 31 ottobre il Festival dell’Accoglienza

In tempo di pandemia, con un dramma sociale in Afghanistan in atto, a Torino va in scena “E mi avete accolto”, il primo Festival dell’Accoglienza. L’appuntamento, che raccoglie la Giornata Mondiale del Migrante e del Rifugiato, della Memoria e dell’Accoglienza e quella Missionaria Mondiale, si svolgerà dal 5 settembre sino al 31 ottobre. Cinquantasei i giorni di festival, per 44 eventi e 37 partner.