Lutto nel mondo del calcio: è morto a soli 17 anni Bryan Dodien, talento della Juventus

Il mondo del calcio è in lutto. E’ scomparso a soli 17 anni Bryan Dodien , talento della Juventus: a dare notizia della sua morte è stato lo stesso club bianconero, tramite i suoi canali social.

Bryan entrò nel cuore dei tifosi della Juve nel 2015, quando gli venne diagnosticato un cancro che, in un primo momento, lo costrinse ad appendere le scarpe al chiodo, concentrandosi sulla sua salute. Ad “adottarlo” moralmente Paul Pogba, oggi al Manchester United, che fino a quando ha vestito il bianconero lo ha sempre supportato e ha trascorso tempo con il piccolo Bryan. E fu proprio il “Polpo”, dopo un gol segnato nel derby della Mole, a mostrare una maglietta con la scritta “Bryan sono con te”. Nel 2019, dopo essere guarito, Dodien riuscì a tornare in campo, quel campo in cui con il suo talento era sempre riuscito a incantare.