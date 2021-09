Un giorno di questi affrontando il grave problema della terapia del dolore e di che cosa volesse dire, mi sono sentita rispondere dal Dott. Luca Ferrero, Medico Specialista in Anestesia e Rianimazione, che il suo obiettivo della vita è la lotta al dolore e il raggiungimento di un equilibrio totale del corpo per vivere in salute e serenità.

Ha una visione olistica della propria professione considerata come una missione, e mi ha aperto un mondo perlopiù non chiaro a noi, cioè quello di affrontare e gestire il dolore in tutte le sue sfumature:

dal mal di schiena, al mal di testa, al dolore cronico persistente e alla sindrome della fatica cronica.

Quante volte abbiamo sentito dire, e sottovalutato, dai nostri amici, dai nostri nonni, dai nostri genitori la parola :

“Ho male....”

e quante volte abbiamo visto gli stessi imbottirsi di farmaci ogni volta diversi per risolvere un problema, senza una vera struttura di conduzione medica, anche perché forse non hanno incontrato chi di questa professione ne fa una missione di vita, secondo il Giuramento di Ippocrate.

Luca Ferrero è un Terapista del dolore ed è uno dei grandi specialisti dell'Ozono Terapia, che ha molte applicazioni tra le quali quelle di eliminare ogni tipo di batterio, virus o fungo, aumentando il livello immunitario, migliorando la circolazione sanguinea, sciogliendo i grassi corporei e distendendo i muscoli contratti.

E' affascinante sentirlo parlare con questo suo tono paterno e tranquillo, con questo suo guizzo da artista, visto che dipinge anche, e con la grande scienza e coscienza con cui si dedica ai pazienti, e al continuo aggiornamento di terapie innovative e sempre meno farmacologiche, per salvaguardare il paziente.

Il suo uso nel saper miscelare la Cannabis Terapia, l' Ozono Terapia, e la Terapia del dolore permettono oggi a pazienti giovani ed anziani di vivere in modo più lieve e socialmente possibile una vita migliore.

Vi chiederete come mai oggi vi abbia scritto così?

Perché è importante, quando si incontrano personaggi come il Dott.Luca Ferrero, che dedicano i loro sforzi al servizio della salute fisica e psichica delle persone, far conoscere il loro sapere e il loro approccio, per credere ancora che ci possano essere Medici che raccolgano la tua fiducia e che ti facciano ritrovare la speranza.