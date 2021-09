Carmagnola, da giovedì riapre lo sportello antiviolenza

Da giovedì 9 settembre, dalle ore 13 alle 16, riprende l’attività in presenza dello Sportello Antiviolenza di Carmagnola, gestito dalle operatrici dei Centri Antiviolenza E.M.M.A. onlus.

Lo sportello è stato spostato in una nuova sede, in via Cavalli 6, al 1° piano.

Lo sportello, uno spazio di ascolto e sostegno per le donne che subiscono o hanno subito violenza, sarà aperto tutti i giovedì pomeriggio. E’ possibile inoltre fissare un appuntamento scrivendo a sportello.carmagnola@emmacentriantiviolenza.com oppure avere un colloquio

telefonico chiamando il numero verde 800 093 900.

Per le emergenze è inoltre attivo il numero 366 4607803. Il servizio è gratuito e si svolge nel rispetto della privacy.