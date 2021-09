Professioni sanitarie, il Piemonte rassicura sull'approvazione del regolamento per l'osservatorio regionale

Avere una reale visione del fabbisogno di professioni sanitarie, sapere quanti professionisti servono nel breve e medio periodo a livello regionale nel momento più delicato vissuto dal nostro territorio, reso vulnerabile dalla pandemia e da nuove povertà. E' questo l'obiettivo che si pone l'Osservatorio regionale delle Professioni Sanitarie, almeno per come lo ha in mente il presidente del Pd in Consiglio regionale, Raffaele Gallo, che così lo ha presentato in aula durante un question time.

Al momento, l'Osservatorio non è ancora stato in grado di avviare i propri lavori a causa della mancata approvazione del regolamento. La Giunta ha però assicurato che l’incontro per l’approvazione del regolamento sarà il 28 settembre, ma bisognerà aspettare un ulteriore atto dirigenziale affinché sia approvato definitivamente, rinviando così ulteriormente la sue entrata in funzione.