Grugliasco vuole disegnare sui muri la sua riconoscenza verso chi combatte il Covid: arriva Yattamics

Si chiama Yattamics l'appuntamento che Grugliasco ha voluto lanciare per realizzare un murales (a tema fumettistico) in città, rendendo omaggio al personale sanitario che in questi anni ha combattuto e sta combattendo in prima fila contro il Covid.



Per partecipare alla gara, è necessario iscriversi entro il 12 settembre: le squadre possono essere composte da 2 a 4 persone, anche senza esperienza. I disegni devono contenere personaggi dei fumetti o dell’animazione noti, di qualsiasi genere e nazionalità. E saranno realizzati a Grugliasco tra il 25 settembre e il 17 ottobre 2021.