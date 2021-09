Perquisizioni a Milano e in tutta Italia nel mondo No Vax. "Stavano programmando azioni violente"

"Stavano programmando azioni violente da mettere in atto in occasione di manifestazioni pubbliche attraverso un gruppo Telegram". Per questo motivo la Polizia di Stato dalle prime ore di oggi sta eseguendo perquisizioni a Milano e in diverse città d'Italia, tra cui Roma, Bergamo, Venezia e Padova, nei confronti di appartenenti al mondo No Vax.

Le violenze, da mettere in atto anche con l'utilizzo di armi, sarebbero scattate in alcuni dei prossimi raduni No Vax sul territorio nazionale, a partire da quello di Roma del weekend in arrivo.



È la Procura di Milano a coordinare le indagini effettuate da Polizia Postale e Digos: perquisite abitazioni e controllati, tra l'altro, tablet, cellulari e account social.